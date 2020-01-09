Тарантино рассказал, как роль в ситкоме помогла его режиссерской карьере

Исполнение второстепенной роли в сериале «Золотые девчонки» помогло Квентину Тарантино в его режиссерской карьере. Об этом режиссер рассказал в эфире Tonight Show Джимми Фэллона, сообщает Entertainment Weekly.

Тарантино заявил, что сыграл артиста-подражателя Элвиса Пресли в двух эпизодах сериала, которые стали настолько популярны, что принесли будущему режиссеру около $3 тысяч.

Полученные за роль в сериале деньги помогли Тарантино при работе над фильмом «Бешеные псы», который вышел в 1992 году.

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