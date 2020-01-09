Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»
Продюсер фильма «Вторжение» Михаил Врубель в интервью изданию Filmz рассказал о съемках ремейка фильма «Гостья из будущего».
По словам Врубеля, ремейк «Гостьи из будущего» уже находится в производстве. «Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать. Потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше», — отметил Врубель, добавив, что в советское время не было технической возможности на должном уровне снять фантастический фильм. «А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со «Звездными войнами». Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю», — поделился он.
«Вторжение» — сиквел фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Премьера картины состоялась 1 января 2020 года. Оригинальная «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
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