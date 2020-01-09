Госпитализирован актер «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин

Актер Геннадий Юхтин попал в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 87-летний Юхтин получил травму дома. Он упал и получил серьезную травму бедра.

Народный артист России был доставлен в одну из московских клиник. Сейчас врачи обследуют его и выясняют, есть ли у него перелом.

Геннадий Юхтин при рождении получил имя Гений. Юхтин сыграл в фильмах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате» и «Неуловимые мстители». В 2019 году снимался в сериале «Хор», где сыграл профессора, сериал выйдет в 2020 году.