Сервису Netflix запретили показывать фильм об Иисусе-гее

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Суд в Бразилии постановил, что стриминговый сервис Netflix должен прекратить показ рождественского фильма об Иисусе-гомосексуале, сообщает Sky News.

Такое решение было принято в ответ на петицию Бразильской католической организации, в которой утверждается, что фильм «Первое искушение Христа» наносит удар «миллионам католиков».

По сюжету, библейский персонаж рассказывает о своей гомосексуальности накануне 30-летия.

Фильм сняла бразильская студия Porta dos Fundos, офис которой пытались сжечь в канун Рождества после выхода скандальной картины.

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