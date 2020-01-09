Сервису Netflix запретили показывать фильм об Иисусе-гее
Суд в Бразилии постановил, что стриминговый сервис Netflix должен прекратить показ рождественского фильма об Иисусе-гомосексуале, сообщает Sky News.
Такое решение было принято в ответ на петицию Бразильской католической организации, в которой утверждается, что фильм «Первое искушение Христа» наносит удар «миллионам католиков».
По сюжету, библейский персонаж рассказывает о своей гомосексуальности накануне 30-летия.
Фильм сняла бразильская студия Porta dos Fundos, офис которой пытались сжечь в канун Рождества после выхода скандальной картины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Netflix показал первый трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга
— «Гоблин» Пучков не одобрил наличие темнокожих в «Ведьмаке»
— Песню о монете из «Ведьмака» назвали одним из главных мемов Рунета в декабре