Ди Каприо помог спасти утопающего
Актер Леонардо Ди Каприо помог спасти утопающего, сообщает Sky News.
30 декабря 2019 года член экипажа упал за борт круизного лайнера, когда поблизости на своей яхте вместе с друзьями отдыхал артист. Получив сигнал бедствия, Ди Каприо отдал распоряжение искать утопающего. Яхта Ди Каприо была единственным плавсредством, участвовавшим в поисках, и мужчину спасли, хотя в воде ему пришлось провести 11 часов.
По словам очевидцев, капитан лайнера предполагал, что у спасенного лишь один из миллиарда шанс выжить.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан чуть не утонул во время съемок в море.
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