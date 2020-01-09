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Актер Леонардо Ди Каприо помог спасти утопающего, сообщает Sky News.

30 декабря 2019 года член экипажа упал за борт круизного лайнера, когда поблизости на своей яхте вместе с друзьями отдыхал артист. Получив сигнал бедствия, Ди Каприо отдал распоряжение искать утопающего. Яхта Ди Каприо была единственным плавсредством, участвовавшим в поисках, и мужчину спасли, хотя в воде ему пришлось провести 11 часов.

По словам очевидцев, капитан лайнера предполагал, что у спасенного лишь один из миллиарда шанс выжить.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан чуть не утонул во время съемок в море.

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