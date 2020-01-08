Киркоров и Галкин высказались о разбившемся в Тегеране самолете
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета в Тегеране. «Неужели именно так должен был начаться год? Почему? За что? Бедные люди...» — написал он в Instagram, назвав трагедию «странной».
Также о крушении высказался шоумен Максим Галкин. «Большая трагедия! Нет слов. Соболезнования родным погибших, всем украинцам и гражданам других стран, чьи близкие оказались в этом рейсе!» — сказал у себя на странице он.
Украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.
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