Представитель Жванецкого опроверг слухи об избиении сына сатирика

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Литературный секретарь писателя и сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич опроверг сообщения о том, что его сына Дмитрия вместе с другом Филиппом Гинзбургом якобы избили.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Сташкевич заявил, что ничего серьезного не произошло. «Раз я не в курсе, значит, там определенно ничего серьезного нет. Это какая-то ерунда», — сказал он.

Директор Гинзбурга Анна предположила, что история с дракой была выдумана журналистами. По ее словам, друзья не обращались за помощью к врачам. «Какая интересная история! Нет, это неправда все. Сейчас Филипп находится в студии, готовит новый сингл. И никуда они не ходили», — заявила она.

Ранее утверждалось, что Гинзбург и Жванецкий-младший были вовлечены в драку после того, как заступились за незнакомую девушку.

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