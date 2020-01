В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена

В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма «Бэтмен» в Лондоне.

Кадры, сделанные из окна офиса, показал в своем аккаунте пользователь по имени Уэйд Грэйветт. Он показал дублера Роберта Паттинсона, сидящего на мотоцикле супергероя, и самого артиста, чье лицо скрыто банданой.

Также в фильме сыграют Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано. Выход фильма на экранах кинотеатров намечен на 25 июня 2021 года.

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it's clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences pic.twitter.com/htYFo2onbr