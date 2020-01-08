Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал в ресторане на Минской улице, а после заступился за девушку в караоке-баре. Конфликт перерос в драку, после чего Жванецкий-младший и его друг были госпитализированы. Издание сообщает, что у Жванецкого диагностирована травма ноги, у него спутника — гематомы головы и перелом носа.
Всего у юмориста трое детей от разных отношений, Дмитрий — младший из них.
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