Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд принял решение об аресте модели из Москвы модель Марины Рудницкой по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что модель была отправлена в СИЗО сроком на два месяца.

Отмечается, что также под домашний арест была отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова.

Женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тыс. рублей.

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