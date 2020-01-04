Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова
close
Таганский суд принял решение об аресте модели из Москвы модель Марины Рудницкой по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что модель была отправлена в СИЗО сроком на два месяца.
Отмечается, что также под домашний арест была отправлена подруга Рудницкой Татьяна Морозова.
Женщины подозреваются в вымогательстве у художника около 500 тыс. рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сын Никаса Сафронова заявил о нападках Стаса Барецкого
— Никас Сафронов пожаловался на хамство со стороны виновников потопа в его квартире