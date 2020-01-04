Кэмерон Диаз стала матерью

Голливудская актриса Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден объявили о рождении их первого ребенка. Об этом пара сообщила в Instagram.

Девочку назвали Рэддикс.

«С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы, и благодарны за то, что в этом новом десятилетии объявляем о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден», — написали Диаз и Мэдден.

Звезды отметили, что рады поделиться с новостью о пополнении в семье, но намерены защищать частную жизнь девочки и не публиковать ее фотографии.

Известно, что актриса пыталась забеременеть на протяжении многих лет.