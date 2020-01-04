Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Как отмечается, день премьеры комедия собрала свыше 46 млн рублей, в первые выходные — 303 млн рублей.

За десять дней проката ей удалось заработать более 1 млрд рублей.

Фильм «Холоп» рассказывает о том, как представитель «золотой молодежи» в наказание за красивую жизнь оказывается в прошлом. Главный герой в исполнении Милоша Биковича попадает в искусственно воссозданный конец XIX века, где команда психологов постарается изменить его взгляды на жизнь.

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