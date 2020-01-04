Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Американская актриса Камерон Диаз заявила, что впервые стала мама в 2020 году. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

По словам актрисы, они с мужем гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом стали родителями. У пары родилась девочка, которую назвали Рэддикс.

«Мы хотим защитить частную жизнь малыша, поэтому не будем публиковать фото или делиться какими-либо подробностями», — добавила актриса.

Она подчеркнула, что ребенок мгновенно покорил их сердца, так как девочка очень милая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кэмерон Диаз вышла замуж