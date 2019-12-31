«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года

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Супергеройский фильм «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.

Список был составлен на основе зрительского спроса. На втором месте оказалась «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, на третьем — экранизация комикса Marvel «Вечные», на четвертом — киноверсия мультфильма Disney «Мулан».

В топ-10 также вошли следующий эпизод «бондианы» под названием «Не время умирать», хоррор «Тихое место 2», супергеройский боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», мюзикл «На высоте», мультфильм «Душа» и автомобильный экшн «Форсаж 9».

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