Звезда «Шазама!» Закари Ливай сыграет в фильме об узниках Гуантанамо
Сыгравший в фильме «Шазам!» актер Закари Ливай появится в фильме Кевина Макдональда «Узник 760» о тюрьме Гуантанамо, передает The Hollywood Reporter.
Ливай предстанет на экране в образе федерального агента Нила Бакленда.
Также в ленте снимутся Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли.
В основу сюжета картины легла книга Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Автор книги провел в знаменитой тюрьме много лет без суда и следствия и рассказал о тяжелой жизни в заключении.
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