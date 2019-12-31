Звезда «Шазама!» Закари Ливай сыграет в фильме об узниках Гуантанамо

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Сыгравший в фильме «Шазам!» актер Закари Ливай появится в фильме Кевина Макдональда «Узник 760» о тюрьме Гуантанамо, передает The Hollywood Reporter.

Ливай предстанет на экране в образе федерального агента Нила Бакленда.

Также в ленте снимутся Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли.

В основу сюжета картины легла книга Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Автор книги провел в знаменитой тюрьме много лет без суда и следствия и рассказал о тяжелой жизни в заключении.

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