О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.

Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.

По данным издания, вернется большая часть оригинального актерского состава. А одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.

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