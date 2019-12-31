О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
По данным издания, вернется большая часть оригинального актерского состава. А одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.
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