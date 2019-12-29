Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» не смогли в телешоу ответить на вопрос о декабристах

Актеры Павел Баршак и Ефим Петрунин, снимавшиеся в картине «Союз спасения», на шоу «Кто хочет стать миллионером?» не смогли ответить, какой император помиловал декабристов. Об этом сообщает «Подъем».

Баршак сыграл в фильме штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, который был отправлен на каторгу Николаем I и помилован Александром II спустя 30 лет. Петрунин играл поручика того же Черниговского полка.

После вопроса «Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов?», актеры около четырех минут перебирали варианты, ведущий Дмитрий Дибров пытался навести их на верную мысль.

В итоге, взяв подсказку «право на ошибку», они верно угадали ответ.

Режиссер «Союза спасения» Андрей Кравчук в беседе с «Подъемом» признал, что Баршак и Петрунин больше изучали поведение своих персонажей, а не историю.

«Конечно, всегда хорошо, когда артист в контексте, ведь есть набор фактов, которые желательно, чтобы знал человек. Я думаю это и волнение, и незнание. Думаю, они просто не обратили внимание, недоисследовали вопрос так глубоко, чтобы понять, как это происходило», — сказал Кравчук.

В соцсетях артистов высмеяли за незнание простейших фактов из жизни своих персонажей.