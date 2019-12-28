Артисты «Современника»: последним желанием Галины Волчек было продолжение работы в театре
Последним желанием художественного руководителя «Современника» Галины Волчек стало продолжение работы театра, она попросила как можно скорее найти ей приемника. Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на артистов театра.
В настоящее время ведутся поиски человека, который сможет занять должность художественного руководителя и заняться решением проблем «Современника».
Приемником Волчек может стать народный артист России Сергей Гармаш, заявили артисты. По их мнению, он является таким же «противоречивым и спорным», как сама Волчек.
Сам Гармаш такую перспективу не комментировал.
26 декабря народная артистка СССР художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в больнице.
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