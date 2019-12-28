Артисты «Современника»: последним желанием Галины Волчек было продолжение работы в театре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/316/12886316/RIAN_6028279.HR-pic905-895x505-61671.jpg">

Последним желанием художественного руководителя «Современника» Галины Волчек стало продолжение работы театра, она попросила как можно скорее найти ей приемника. Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на артистов театра.

В настоящее время ведутся поиски человека, который сможет занять должность художественного руководителя и заняться решением проблем «Современника».

Приемником Волчек может стать народный артист России Сергей Гармаш, заявили артисты. По их мнению, он является таким же «противоречивым и спорным», как сама Волчек.

Сам Гармаш такую перспективу не комментировал.

26 декабря народная артистка СССР художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

— Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек

— Галина Волчек будет похоронена рядом с Марком Захаровым