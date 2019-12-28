Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца
25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста. Об этом сообщает Mirror
Как отмечается, тело 55-летней женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.
Родные Мелани и полиция Лондона подтвердили информацию о ее смерти.
По данным издания, причину смерти умершей должна выяснить мед-эксперты.
Газета также напомнила, что Мелани и Джордж были очень близки, женщина постоянно сопровождала брата в турне.
Тело Джорджа Майкла было найдено в его доме 25 декабря 2016 года.