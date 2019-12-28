Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца

25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста. Об этом сообщает Mirror

Как отмечается, тело 55-летней женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

Родные Мелани и полиция Лондона подтвердили информацию о ее смерти.

По данным издания, причину смерти умершей должна выяснить мед-эксперты.

Газета также напомнила, что Мелани и Джордж были очень близки, женщина постоянно сопровождала брата в турне.

Тело Джорджа Майкла было найдено в его доме 25 декабря 2016 года.