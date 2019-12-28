Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Ведущая отметила, что выставила эту «чудесную» картинку с целью отгородить других девушек от «катастрофы».
Кудрявцева поблагодарила своих поклонников за поддержку и рассказала им, как можно избежать подобной ситуации.
По словам девушки, не существует пожизненной гарантии ни на какие имплантаты, а узнать о проблемах с ними можно непосредственно при помощи МРТ с контрастом, УЗИ не поможет.
— У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв, — рассказала Кудрявцева.
Телеведущая также сообщила, что ее иммунитет «боролся с инородным телом в организме», из-за чего она подверглась синдрому хронической усталости.
В конце Кудрявцева призвала поклонниц проверяться у специалистов.
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