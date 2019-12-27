Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года

Опубликован рейтинг самых обсуждаемых сериалов и фильмов в российских СМИ за 2019 год по версии «Медиалогии».

Среди сериалов самым обсуждаемым в России в 2019 году стал заключительный 8 сезон «Игры престолов», значительно обогнав все прочие картины с 100882 упоминаниями.

На втором месте сериал «Чернобыль» — 21634. На третьем – ожидаемая премьера сериала «Ведьмак» — 18 854.

В десятке оказались «Очень странные дела» (3 сезон), «Полицейский с Рублевки» (5 сезон), «Ходячие мертвецы» (10 сезон) и «Мандалорец».

Среди фильмов самой упоминаемой стала картина «Мстители: Финал» (32004 упоминаний). На втором месте «Джокер» (29377). Следом идет «Однажды в … Голливуде» (19967).

В рейтинге участвовали российские и зарубежные фильмы, которые вышли в российский прокат в 2019 году. А также сериалы, премьера которых состоялась в 2019 году.

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