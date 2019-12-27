В Лас-Вегасе заметили подозрительного двойника убитого рэпера Тупака Шакура

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В Лас-Вегасе заметили мужчину, очень похожего на убитого в 1996 году рэпера Тупака Шакура, пишет Mirror.

На YouTube появилось видео, на котором появляется двойник убитого, который, по мнению поклонников, может быть самим музыкантом.

Мужчину засняли в гостинице комплекса MGM Grand Hotel, где 7 сентября 1996 года 25-летний Тупак Шакур получил смертельные ранения, возвращаясь домой после просмотра боя с участием Майка Тайсона.

На момент смерти музыканту было 25 лет. Фанаты неоднократно заявляли о том, что он мог инсценировать свою гибель.

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