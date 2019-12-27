В Лас-Вегасе заметили подозрительного двойника убитого рэпера Тупака Шакура
В Лас-Вегасе заметили мужчину, очень похожего на убитого в 1996 году рэпера Тупака Шакура, пишет Mirror.
На YouTube появилось видео, на котором появляется двойник убитого, который, по мнению поклонников, может быть самим музыкантом.
Мужчину засняли в гостинице комплекса MGM Grand Hotel, где 7 сентября 1996 года 25-летний Тупак Шакур получил смертельные ранения, возвращаясь домой после просмотра боя с участием Майка Тайсона.
На момент смерти музыканту было 25 лет. Фанаты неоднократно заявляли о том, что он мог инсценировать свою гибель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Письмо Тупака Мадонне уйдет с молотка
— Рассказавший, что Тупак жив, сын менеджера анонсировал его новый альбом
— В полиции Лас-Вегаса отреагировали на новые детали убийства Тупака