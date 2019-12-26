Мать Децла не верит в то, что могила сына загорелась случайно

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Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала «Газете.Ru» инцидент с поджогом могилы ее сына.

Она назвала произошедшее «вандализмом» и заявила, что конкретных подозреваемых у нее нет.

«Нет никаких подозреваемых. Я считаю, что это вандализм. ... Когда мне говорят, что это от свечки — слушайте, 10 месяцев не было. Конечно, можно сказать, что в один день вдруг произошло. Но нет», — сказала Толмацкая.

Мать музыканта также отметила, что не намерена предпринимать каких-то мер по поимке злоумышленников.

«Я восстановлю все, что было, и все. Просто обидно — ребята туда приходили, приносили свои пожелания, свои стихи, была большая коробка, куда все складывали. Но это все сгорело», — уточнила Толмацкая.

Она подчеркнула, что на кладбище должны быть видеокамеры, однако ей сказали, что они не работают.

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