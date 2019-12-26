Лиза Боярская поздравила отца с юбилеем

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Актриса Елизавета Боярская в Instagram поздравила своего отца, народного артиста России Михаила Боярского, с 70-летием.

По словам Боярской, только семья знает, какой ее отец дома. «Лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, все внуки его обожают и считают лучшим другом», — пишет Боярская, добавляя, что в тяжелые 1990-е отец всегда нес домой все, что ему дарили: «кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику , дверные ручки, одежду».

Боярский, признается она, перестал курить в квартире ради внуков и всегда встречает ее на вокзале, когда она едет в Москву или возвращается в Санкт-Петербург, всегда ходит за продуктами и в аптеку, а также знает, какие игрушки нужны внукам. «Папа — центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он — вожак нашей стаи», — эмоционально пишет Боярская.

Михаил Боярский снимается в кино с 1970-х, известен по ролям в фильмах «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и др.

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