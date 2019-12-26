Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
Рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.
Его состояние оценивается в $950 млн. Dr. Dre выпустил последний альбом в 2015 году, владеет 20% акций производителя аудиооборудования Beats Electronics, с 2014 года принадлежащей Apple.
На второй строчке рейтинга расположилась Тейлор Свифт с $825 млн, на третьем — Бейонсе с $685 млн.
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