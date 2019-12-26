У российского писателя нашли арсенал оружия
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В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
У писателя обнаружили предметы, похожие на гранаты Ф-1, гранату РГО (ручная граната оборонительная), запалы от гранат, учебно-имитационные гранаты, имитационные запалы и взрывпакеты.
Обыски прошли 24 декабря, на данный момент неизвестно, являются ли обнаруженные у Конторовича предметы боевым оружием.
Изъятые объекты направлены на экспертизу.
Александр Конторович – современный российский писатель, известный работами «Пепельное небо», «Черная пехота», «Рыцарь в серой шинели» и другими фантастическими произведениями.