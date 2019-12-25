Ким Кардашьян перешила для дочери жакет Майкла Джексона
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, подарили своей старшей дочери Норт на Рождество бархатный жакет покойного музыканта Майкла Джексона.
Фотографии и видео с жакетом Кардашьян показала у себя в Instagram. По словам женщины, она купила его на аукционе и надеется, что Норт будет хранить его всю жизнь и даже носить. Специально для девочки рукава жакета подшили, в дальнейшем можно будет восстановить длину.
В этом жакете Майкл Джексон в 1997 году выходил в свет с актрисой Элизабет Тейлор.
Скончавшийся в 2009 году Майкл Джексон снова оказался в центре внимания, когда в марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд». В нем артиста обвинили в педофилии.
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