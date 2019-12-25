В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.

27-летняя Валиева умерла 22 декабря, отравившись бытовым газом в отеле хостельного типа. «Вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован. Это старый дом, они просто легли спать», — поделились в посольстве.

Сейчас россиянин находится в тяжелом состоянии в одной из местных токсикологических клиник.

Тело Валиевой пока не доставлено в Россию из-за следственных мероприятий. Российское посольство держит связь со страховой компанией.

Элина Валиева родом из Уфы, была лауреаткой нескольких международных музыкальных конкурсов. О ее смерти стало известно 24 декабря.

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