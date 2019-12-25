Генри Кавилл рассказал об изнурительной диете для съемок в «Ведьмаке»

Британский актер Генри Кавилл рассказал о строгой диете, которую он должен был соблюдать перед съемками сериала «Ведьмак», чтобы лучше смотреться в кадре. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, он почти не пил в течение трех дней. Так, в первый день можно было выпить полтора литра воды, во второй – половину литра, а на третий актер вообще не употреблял жидкости.

«Диета трудна, и ты голоден, но когда ты обезвожен в течение трех дней, то достигаешь точки, когда можешь почувствовать запах воды поблизости», — пожаловался главный герой «Ведьмака».

По словам Кавилла, он решился на такую диету, чтобы в кадре лучше выглядели мышцы в обнаженных сценах.

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