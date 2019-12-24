Эд Ширан взял «передышку» в карьере

Ставший артистом десятилетия Британии исполнитель Эд Ширан объявил, что приостанавливает свою музыкальную карьеру и покидает социальные сети. Об этом он написал в Instagram.

Ширан рассказал, что он с 2017 года работал без отпуска и перерыва. Именно поэтому он решил взять «передышку», во время которой он собирается читать книги, путешествовать по миру и писать.

«Меня не будет в социальных сетях до тех пор, пока не придет время вернуться», — добавил Ширан.

Стоит отметить, что музыкант не назвал приблизительный отрезок времени, на который хочет взять паузу. Ширан пообещал когда-нибудь вернуться с новой музыкой.

«Увидимся, когда увидимся», — заключил музыкант.

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