Мединский отверг предположения о причастности к истории с «Эпидемией»

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что он не причастен к тому, что серии апокалиптического триллера Павла Костомарова «Эпидемия» стали вновь доступны для зрителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Мединского, его связь с показом сериала — это «ерунда».

«Цензуры у нас в стране нет и быть не может», — подчеркнул министр.

Он отметил, что задержки с показом «Эпидемии» связаны с техническими неполадками, но их быстро устранили.

Министр признался, что считает триллер интересным.

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