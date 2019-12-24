Российские кинотеатры потеряют прибыль на новогоднем прокате

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Cборы российских кинотеатров во время новогодних праздников в 2020 году снизятся по сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на выводы главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева.

По словам Нечаева, это связано с отсутствием потенциальных однозначных лидеров проката. «Пока сложно сказать, какой вал будет именно в первые восемь дней. Но есть все шансы на снижение, прежде всего потому, что в этом году нет проекта с кассовым потенциалом «Т-34» и «Движения вверх» и совсем нет кассовых зарубежных фильмов»,— поясняет он.

В 2019 году суммарные сборы первых восьми дней года составили 4,21 млрд руб., что было на 14,6% больше, чем в 2018 году.

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