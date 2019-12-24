Кинокритики назвали «Эпидемию» и «Шторм» лучшими российскими сериалами года
Сайт «Кино-Театр.ру» составил список лучших российских сериалов года на основе мнений ведущих отечественных обозревателей.
Всего в опросе приняли участие 18 экспертов, каждый из них выбрал по три сериала-фаворита. Больше всех голосов получили драмы «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова.
Третье место заняли «Трудные подростки» Рустама Ильясова, за ними расположились телевизионные комедии «Триада», «Дылды» и «Жуки».
В опросе, в частности, принял участие обозреватель «Газеты.Ru» Павел Воронков. Его фаворитом стал сериал «Мертвое озеро» Романа Прыгунова. «Сериал, который доказал, что нордический нуар (теперь уже точно стоит отказаться от слова «скандинавский») прекрасно сочетается с российским Заполярьем. Да, Евгений Цыганов опять играет хмурого сыщика с суицидальными наклонностями, но не улыбаться же, в самом деле, на таком морозе», — отметил он, также упомянув в тройке лучших «Трудных подростков» и «Шторм».
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