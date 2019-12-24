Малышева прокомментировала проблемы Кудрявцевой с грудью
Ведущая телепередач о здоровье Елена Малышева прокомментировала проблемы, возникшие у ее коллеги Леры Кудрявцевой после установки грудных имплантов.
По словам Малышевой, такая операция относится к числу безопасных, хотя, как и любое хирургическое вмешательство, сопровождается рисками. «Если говорить о том, что должна иметь в виду женщина, которая готовится к этой операции, она должна иметь в виду следующее: первое — ни в коем случае нельзя вводить в грудь жидкие среды, это могут быть только импланты, покрытые оболочкой. Второе, имплант должен иметь все сертификаты и разрешения, которые требует закон РФ — это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций», — предупредила Малышева в беседе с «Газетой.Ru».
Также Елена Малышева подчеркнула, что необходимо сохранять все документы на имплант, потому что в случае экстренной ситуации можно будет апеллировать к компании-производителю и предъявить им большой финансовый иск.
Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась, что ей пришлось перенести операцию по удалению имплантов из-за протечки.
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