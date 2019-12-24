В «Современнике» подтвердили госпитализацию Волчек
Директор театра «Современник» Игорь Павлов в беседе с РИА «Новости» рассказал о причине госпитализации худрука учреждения культуры Галины Волчек.
По словам Павлова, Волчек находится в Боткинской больнице. «Предполагаемый диагноз — двустороннее воспаление легких», — сообщил он. Сколько дней народная артистка СССР проведет в больнице, пока неизвестно.
Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам.
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