В «Современнике» подтвердили госпитализацию Волчек

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Директор театра «Современник» Игорь Павлов в беседе с РИА «Новости» рассказал о причине госпитализации худрука учреждения культуры Галины Волчек.

По словам Павлова, Волчек находится в Боткинской больнице. «Предполагаемый диагноз — двустороннее воспаление легких», — сообщил он. Сколько дней народная артистка СССР проведет в больнице, пока неизвестно.

Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

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