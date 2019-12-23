Джеймс Кэмерон хочет вернуть первый «Аватар» в прокат
Режиссер Джеймс Кэмерон хочет снова пустить в прокат фильм «Аватар» перед выходом сиквелов картины, передает USA Today.
По мнению Кэмерона, это необходимо, чтобы напомнить зрителям сюжет картины, недавно уступившей место рекордсмена по кассовым сборам фильму «Мстители: Финал». «Пусть «Финал» побудет в этом моменте славы, давайте порадуемся, что люди любят ходить в кино», — сказал режиссер, не сомневающийся в том, что «Аватар» обгонит соперника.
Первый сиквел «Аватара» выйдет в прокат 17 декабря 2021 года.
Всего у режиссера Джеймса Кэмерона запланировано три (или четыре) продолжения «Аватара», вышедшего в 2009 году и носившего титул самого кассового в истории кино. В 2019 году самым кассовым фильмом стала супергеройская картина «Мстители: Финал».
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