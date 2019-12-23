Цекало заплатил сестре Брежневой за смену фамилии

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Продюсер Александр Цекало заплатил своей экс-супруге Виктории Галушке — сестре популярной певицы Веры Брежневой — за то, чтобы она отказалась от его фамилии, передает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, новая супруга продюсера Дарина Эрвин отказывалась менять фамилию, пока ее носит Виктория. «Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все прошло честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс», — утверждает источник.

58-летний Александр Цекало и 28-летняя модель Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. Пышную свадьбу они планируют устроить в 2020 году.

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