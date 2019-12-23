Концертный директор Бочкаревой прокомментировал скандал актрисы с наркотиками

Концертный директор актрисы Натальи Бочкаревой Сергей Лавров прокомментировал скандал с задержанием актрисы с наркотическими веществами. Заявление он сделал в эфире телеканала НТВ.

Лавров отметил, что был удивлен, когда узнал о произошедшем с актрисой.

Он также заявил, что в период их сотрудничества никогда не замечал Бочкареву за употреблением алкоголя или наркотических веществ,«максимум бокал красного вина».

«Что я могу сказать – в тихом омуте черти водятся», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, концертный директор добавил, что многие артисты шоу-бизнеса «принимали и принимают, балуются всеми этими делами».

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