Концертный директор Бочкаревой прокомментировал скандал актрисы с наркотиками
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Концертный директор актрисы Натальи Бочкаревой Сергей Лавров прокомментировал скандал с задержанием актрисы с наркотическими веществами. Заявление он сделал в эфире телеканала НТВ.
Лавров отметил, что был удивлен, когда узнал о произошедшем с актрисой.
Он также заявил, что в период их сотрудничества никогда не замечал Бочкареву за употреблением алкоголя или наркотических веществ,«максимум бокал красного вина».
«Что я могу сказать – в тихом омуте черти водятся», — подчеркнул Лавров.
Кроме того, концертный директор добавил, что многие артисты шоу-бизнеса «принимали и принимают, балуются всеми этими делами».
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