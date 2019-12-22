Леонардо Ди Каприо сообщил, что его «тошнит» от жалоб актеров

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Американский актер Леонардо Ди Каприо отметил, что его «тошнит» от жалоб голливудских актеров насчет карьеры. Об этом сообщает Deadline.

По его словам, такая реакция вызвана тем, что актеры жалуются на то, «как тяжело работать в киноинустрии».

«Да, меня тошнит, поскольку нам безумно повезло делать то, что мы делаем», — подчеркнул Ди Каприо.

Как известно, в 2019 году актер был номинирован на премию «Оскар» в категории «лучший актер» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде...».