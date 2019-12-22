Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
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Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал «Газете.Ru» слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы «Голубой огонек».
Представитель народной артистки СССР подчеркнул, что в ходе пребывания в Москве в этом декабре Ротару отыграла «на всевозможных «Огоньках».
«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных «Огоньках» и «Песнях года». Уже даже дала концерт в Монако», — сказал он «Газете.Ru».
Ранее сообщалось, что Ротару примет участие в новогодней программе «Голубой огонек», а певица Алла Пугачева там не появится.
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