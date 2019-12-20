Эдриан Броуди сыграет в сериале по Стивену Кингу

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Актер Эдриан Броуди сыграет главную роль в сериале по роману Стивена Кинга «Жребий Иерусалима» на канале Epix, передает Variety.

Броуди получил роль капитана, после смерти жены вместе с детьми въезжающего в старый дом в небольшом городе. Здесь ему предстоит узнать страшные секреты родственников.

Съемки должны стартовать весной 2020 года, премьера первой серии запланирована на осень 2020 года.

Эдриан Броуди — звезда фильмов «Пианист» и «Отель «Гранд Будапешт». В 2020 году также появится в фильме «Французский диспетчер» Уэса Андерсона.

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