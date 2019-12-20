Третьяковка рассказала о ходе реставрации поврежденной вандалом картины Репина
В Третьяковской галерее рассказали об очередном этапе реставрации поврежденного полотна Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван», передает РИА «Новости».
По словам завотделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ веков Андрея Голубейко, специалисты Третьяковки завершили процесс раздублирования поврежденного полотна. Для нового этапа реставрации они разработали специальную камеру, чтобы убрать с холста старый слой клея, мешающий процессу. Следующим этапом будет перенос на другую основу.
Пока галерея не может назвать сроки, в которые завершится реставрация.
В мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин нанес по застекленному полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст был прорван в трех местах, пострадала рама.
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