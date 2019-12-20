Третьяковка рассказала о ходе реставрации поврежденной вандалом картины Репина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/255/11770255/upload-326648_3000x2000_653_cf3ab5d1056428867cfcd5a04d2db6c6-pic905-895x505-61262.jpg">

В Третьяковской галерее рассказали об очередном этапе реставрации поврежденного полотна Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван», передает РИА «Новости».

По словам завотделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ веков Андрея Голубейко, специалисты Третьяковки завершили процесс раздублирования поврежденного полотна. Для нового этапа реставрации они разработали специальную камеру, чтобы убрать с холста старый слой клея, мешающий процессу. Следующим этапом будет перенос на другую основу.

Пока галерея не может назвать сроки, в которые завершится реставрация.

В мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин нанес по застекленному полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст был прорван в трех местах, пострадала рама.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Третьяковка подаст в суд за поврежденную вандалом картину Репина

— Порвавший картину Репина вандал получил тюремный срок

— Порвавшего картину Репина вандала просят приговорить к трем годам тюрьмы