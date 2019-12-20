Papa Roach стали хедлайнерами возрожденного «Рока над Волгой»

Рок-группа Papa Roach, а также российские коллективы «Би-2» и «Мумий Тролль» станут хедлайнерами фестиваля «Рок над Волгой», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службуу компании NCA.

Papa Roach выступит на фестивале впервые, как и «Мумий Тролль». Остальные хедлайнеры будут объявлены после новогодних праздников.

Фестиваль пройдет в Самаре 27 июня 2020 года после семилетнего перерыва. Возрожденный фестиваль сохранит однодневный формат и будет длиться девять часов на стадионе «Самара Арена». Перед тем как запустить мероприятие в обновленном формате, организаторы изучали отзывы посетителей фестивалей прошлых лет.

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