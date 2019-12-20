Владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров впервые получил срок в России

В России впервые был осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника расследования — международную компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Как стало известно, в суд на него подал правообладатель.

Отмечается, что владельцу сети дали условный срок.

По имеющейся информации, приговор вынес Красногорский городской суд Московской области. Обвиняемого осудили по статье «нарушение авторских и смежных прав».