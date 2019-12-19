«Эпидемию» полностью покажут до конца года на онлайн-платформе Premier

Вторую часть сериала «Эпидемия» Павла Костомарова вернули на платформу Premier, она будет показана целиком до окончания 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Уточняется, что уже 20 декабря на платформе появятся новые серии апокалиптического триллера.

«Изначально мы планировали показать финал «Эпидемии» уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты», — добавил он.

Представитель Premier добавил, что бизнес-решение было пересмотрено из-за огромного количества поступивших от зрителей обращений с просьбой продолжить показ сериала.

Сериал рассказывает о группе москвичей, пытающихся выжить во время эпидемии супервируса. В пропавшем эпизоде были показаны сцены противостояния мирных жителей, сопротивляющихся расстрелу, и силовиков. В основу сюжета шоу легла книга Яны Вагнер «Вонгозеро».

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