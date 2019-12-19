Художник по костюмам рассказала о смысле наряда Дейенерис в «Игре престолов»

Художник по костюмам в «Игре престолов» Мишель Клэптон рассказала о смысле костюма Дейенерис в восьмом сезоне. Об этом сообщает Independent.

По ее словам, белая меховая шуба, которую носила героиня сериала в заключительном сезоне, была намеком на то, что Дейенерис превратится в Безумную королеву.

Клэптон заявила, что, изначально имея заключалась в том, что Дейенерис отправляется на драконе на север и ей должно быть тепло.

«Потом я решила, что она впервые делала что-то не для себя – обычно она преследовала свои цели, а тут она делала это ради любви», — добавила художница.

Она призналась, что ей очень понравилась эта идея, когда она работала над обликом героини, которая чувствует себя спасительницей и ангелом.

Также Клэптон пояснила, что белый цвет шубы – это символ чистоты и холодности Дейенерис и также он отсылает к белым ходокам.