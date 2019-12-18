Валерия оценила первый после инсульта концерт Носкова

Певица Валерия в беседе с РИА «Новости» отметила, что ей понравился первый после перенесенного инсульта концерт Николая Носкова «Живой».

По словам Валерии, еще полгода назад о концерте нельзя было мечтать, но продюсер Виктор Дробыш поверил в Носкова. «У Коли появилась цель, к которой он шел все это время, если бы не было этого концерта, и рывка такого бы не было. Он сконцентрировался максимально, очень много занимался, мобилизовал все силы. В терапевтических целях этот концерт был просто необходим», — отметила Валерия.

Певица подчеркнула, что Носков все песни исполнял вживую и сам предложил ей свою композицию «Доброй ночи», которую Валерия спела на концерте. «Он принимал самое активное участие в подготовке концерта, и все, что было сделано, под его контролем», — заверила артистка.

9 декабря Николай Носков выступил в Московском Crocus City Hall. Артист большую часть вечера провел в кресле. В концертной программе также приняли участие Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды, исполнившие песни музыканта.

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