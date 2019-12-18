Молодая жена готовится сделать Петросяна отцом, сообщили СМИ

Помощница Евгения Петросяна и с недавних пор, как утверждают СМИ, его супруга Татьяна Брухунова хочет стать матерью, передает сайт kp.ru.

Друзья 74-летнего юмориста утверждают, что 30-летняя Брухунова мечтает родить ему нового наследника. Журналисты также заметили, что в социальных сетях женщина подписана на множество аккаунтов с советами молодым мамам, детской одеждой, а также на страницу популярного среди российских знаменитостей родильного дома.

У Евгения Петросяна есть взрослая дочь от первого брака — 51-летняя Викторина Петросян, живущая в США.

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