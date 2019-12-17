Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»

Режиссер Квентин Тарантино в беседе с Consequence of Sound высказал сомнение в том, что его новым проектом станет фильм «Звездный путь».

Новую идею для фильма популярной франшизы он предложил еще в 2017 году, но теперь предполагает, что заняться картиной ему не удастся. Режиссер считает, что лента «Однажды... в Голливуде» может стать его последней. «Я уже не чувствую необходимости сделать что-то финальное и грандиозное», — поделился он.

«Однажды... в Голливуде» — девятый фильм Квентина Тарантино. Он собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.

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