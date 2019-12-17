Новый эпизод «Звездных войн» восхитил критиков

Первые зрители и кинокритики остались довольны финальным эпизодом космической киносаги «Звездные войны» — фильмом «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

«Это удивительно», — пишет у себя в Twitter обозреватель The Hollywood Reporter Райан Паркер. «Так много моментов чистого удовольствия! В середине показа кто-то в зале закричал: давай, Джей Джей! — и все обрадовались», — добавляет публицист Мэттью Болл. «Большое приключение, на которое я надеялся», «Вот это настоящий финал!», «Я не очень удивлена, иногда было многовато фансервиса, но «Скайуокер. Восход» — это все, чего вы ждали, но не ожидали», — пишут другие зрители.

Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в широком прокате состоится 19 декабря 2019 года.

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